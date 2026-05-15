【カンフー・カンフル】 5月15日 連載開始 カドコミで読む 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、アクションコメディマンガ「カンフー・カンフル」の第1話を、5月15日にカドコミに公開した。 本作は、国際マンガ賞「ワードレス漫画コンテスト」の受賞者でインド在住の漫画家・masterlynx（マスターリンクス）氏による新連載。カンフーや“ゴエモン”といったアジ