スーパーの「西友」は、2026年5月15日から21日までの期間を対象にしたチラシを公開中です。今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップして紹介します。106円均一の対象商品は？まず記者が注目したのは、"106円均一商品"です。下記の商品は、いずれも106円で購入できます。●みなさまのお墨付き 生しょうが／生にんにく／本わさび●みなさまのお墨付き カレー（中辛／甘口／辛口）●永谷園