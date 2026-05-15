5月14日、日本バスケットボール協会は、2026年度U17女子日本代表の第2次強化合宿に参加するメンバーを発表した。 今回発表されたメンバーは、7月11日に開幕する『FIBA U17女子バスケットボールワールドカップ2026』に向けて、5月18日より味の素ナショナルトレーニングセンター（東京都北区）にて強化合宿を実施する。 選出されたのは15選手で、4月にドイツで行われた『第