5月15日、越谷アルファーズはジャワラジョゼフ、堀陽稀の2選手と2026－27シーズンの選手契約に合意したと発表した。 大阪府出身で23歳の堀は、190センチ89キロのシューティングガード兼スモールフォワード。東山高校から早稲田大学へと進学し、昨シーズン途中から特別指定選手として越谷に加入した。B1リーグ戦10試合に出場し、合計5得点、5リバウンド、1アシスト