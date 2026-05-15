「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日正午現在でオリエンタルランドが「売り予想数上昇」２位となっている。 １５日の東証プライム市場でＯＬＣが年初来安値を更新。同社は４月２８日、２７年３月期連結営業利益は１６０７億７６００万円（前期比４．５％減）と減益見通しを明らかにした。東京ディズニーシー２５周年イベントの実施で入園者数・ゲスト１人当たり売上高が増加