片づけも一気に終わる！「ピーマン」まとめ切り時短レシピ3選【画像で見る】薬味もカットしてあればさらに時短！「にんにく・しょうがのみじん切り」保存方法「ピーマンを切るたびに種が散らばって、掃除が面倒……」と感じたことはありませんか？調理のたびに洗って、切って、片づけるという作業は、意外と負担になるもの。そこでおすすめなのが、数日分を一度に下ごしらえする「まとめ切り」です。あらかじめ準備しておくことで