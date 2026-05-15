ザクザク切ってフレッシュさとシャキシャキ感を味わう♪細切りキャベツのおかず2品【キャベツでごちそう】【画像で確認】主役級からサラダまで！「キャベツでごちそう」バリエ20品細い線状にする「せん切り」に対して、もう少し太い棒状にする「細切り」は、歯ごたえがしっかり残るのが魅力です。甘さはもちろん、やわらかさも増している今の時季のキャベツを味わうには、ぴったりのカット方法。ということで今回は、細切りキャベ