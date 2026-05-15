とりの照り焼き【画像で確認】お弁当作りを応援！朝ラクおかずのアイデア18品お弁当のおかずは時間があるときにまとめ作りがオススメ！「お弁当のために早起きしなきゃ」の不安が軽くなる「朝ラクストック」をご紹介します。冷めても美味しく食べられる、とり肉を使ったつくねと照り焼きのレシピです。【冷蔵保存3〜4日間OK】※保存期間は目安です。保存容器に入れて完全にさましてからふたをし、冷蔵室で保存します。取り分ける際