ドウシシャは「ORION」ブランドから、ネット接続機能を省いて地上波およびBS／CS放送の視聴に特化した、シンプル設計の液晶テレビ「ORION（オリオン）液晶テレビ ベーシックルーム」シリーズの、24インチ・40インチモデルを5月中旬に、32インチモデルを6月中旬に、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで順次発売する。●省エネ達成率100％今回、発売される「ORION液晶テレビ ベーシックルーム」シリーズは、従来