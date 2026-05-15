【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月21日に発売される『ぴあMUSIC COMPLEX （PMC） Vol.40』の特別付録（スペシャルブック16ページ）に登場するモナキのショート動画が、SNS（ぴあ音楽編集部X、Instagram、YouTube、BOOKぴあX）にて公開された。 動画では、「あいうえお作文」で、PMCを紹介。出たとこ勝負で、おヨネ、じん、サカイJr.、ケンケンの4人がチャレンジした「あいうえお作文」。90秒バー