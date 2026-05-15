ラキール [東証Ｇ] が5月15日後場(13:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結最終損益は500万円の赤字(前年同期は2億8200万円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の18.8％→0.5％に急低下した。 株探ニュース