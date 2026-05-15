メイホーホールディングス [東証Ｇ] が5月15日後場(13:00)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比22.6％減の4億7300万円に減り、通期計画の5億3000万円に対する進捗率は前年同期の137.6％を下回る89.2％にとどまった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-6月期(4Q)の連結経常損益は5700万円の黒字(前年同期は1