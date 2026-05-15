トスネット [東証Ｓ] が5月15日後場(13:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結最終利益は前年同期比80.8％減の5200万円に大きく落ち込み、通期計画の5億3600万円に対する進捗率は9.7％にとどまり、5年平均の39.3％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結最終利益は前年同期比0.4％減の4億8400万円とほぼ横ばいの計算になる