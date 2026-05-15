大王製紙 [東証Ｐ] が5月15日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比4.7倍の213億円に拡大したが、27年3月期は前期比20.3％減の170億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比22倍の53.1億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.8％→3.4％に改善した。 株探ニュース