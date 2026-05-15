テー・オー・ダブリュー [東証Ｓ] が5月15日後場(13:00)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比1.2％増の13.9億円となったが、通期計画の22.5億円に対する進捗率は62.2％にとどまり、5年平均の69.0％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-6月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.8％増の8.5億円