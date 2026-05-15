ＳＵＢＡＲＵ [東証Ｐ] が5月15日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比73.1％減の908億円に落ち込んだが、27年3月期は前期比43.1％増の1300億円に回復する見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を115円→115.5円(前の期は115円)に増額し、今期も前期比0.5円増の116円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比62.4％減の77.5