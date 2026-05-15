ナガワ [東証Ｐ] が5月15日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比4.1％増の50億円になり、27年3月期も前期比2.0％増の51億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。14期連続増収、3期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期の記念配当を落とし、普通配当60円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比3.0％減の12.1億円