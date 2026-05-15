ダイジェット工業 [東証Ｓ] が5月15日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比3.5倍の6.8億円に拡大したが、27年3月期は前期比49.1％減の3.5億円に落ち込む見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を40円→55円(前の期は25円)に増額し、今期は前期比20円減の35円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.6倍の3.6億円に急拡大し、売上営業利益率は