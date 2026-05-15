中部水産 [名証Ｍ] が5月15日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比26.9％増の6.3億円になり、従来予想の5億円を上回って着地。27年3月期は前期比0.6％増の6.4億円とほぼ横ばい見通しとなった。4期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を85円→90円(前の期は85円)に増額し、今期は前期の記念配当を落とし、普通配当85円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の売上営業