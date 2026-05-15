JRAは15日、第21回（GI、東京芝1600m）の枠順を発表した。昨年の二冠馬エンブロイダリーは6枠12番、オークス馬カムニャックは4枠8番、昨年の2着馬クイーンズウォークは4枠7番から発走する。 ■伏兵で狙えるのは真ん中～内 過去10年、最多4勝を挙げるのが3枠で【4.0.1.14】勝率21.1％、単勝回収値147をマーク。続くのは2枠の2勝で【2.1.2.15】。ほか勝ち星は5～7枠が1勝ずつを挙げる