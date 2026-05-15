ドジャースは14日（日本時間15日）、本拠地で同地区ジャイアンツと対戦。2点リードの5回表にテオスカー・ヘルナンデス外野手が打球の判断を誤り、イ・ジョンフ外野手にランニングホームランを献上した。本拠地のファンからもブーイングが起こっている。 ■打球がワンバウンドでスタンドへ……入らず 試合は、初回にウィル・スミス捕手の先頭打者アーチでドジャースが先制。2回裏に