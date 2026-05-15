中国のSNS・小紅書（RED）に「日本が長期滞在に適しているかどうかは、ネットで言われているような（単純な）話ではない」との投稿があり、反響が寄せられている。投稿者は「私は日本に来る前にたくさんの（ネット上の）投稿を読んだ。『日本は良い』という人もいれば、『行く価値なんてない』という人もいた。でも、実際にしばらく生活してみて分かった。ネットで語られているものの多くは、『事実』というより『感情』だというこ