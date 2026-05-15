中国税関総署によりますと、2026年1〜4月の中国のモノの貿易輸出入総額は16兆2300億元（約377兆5000億円）となり、前年同期比14．9％増加しました。輸出は11．3％増、輸入は20％増でした。中東情勢が緊迫化する中、専門家や市場関係者はこの結果を「予想以上」と見ています。確かに中東情勢は中国市場にマイナスの波及効果をもたらしました。中国のシンクタンク「中国金融40人フォーラム（CF40）」が4月末に発表した報告書では、い