◇ナ・リーグドジャース−ジャイアンツ（2026年5月14日ロサンゼルス）ジャイアンツの李政厚外野手（27）が14日（日本時間15日）、敵地でのドジャース戦に「1番・右翼」で先発出場。5回の第3打席でランニング本塁打を放った。0−2の5回2死一塁で相手先発・シーハンの高め直球を捉えると、打球は左翼線で跳ねた。左翼手のT・ヘルナンデスがクッションボールの目測を誤り、ボールが外野を転がる間に俊足を飛ばして三塁を蹴