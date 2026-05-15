アニメ『名探偵コナン』の毛利蘭役などで知られる、声優の山崎和佳奈さんが亡くなったことを受け、アニメ『名探偵コナン』の公式Xは15日に投稿を更新。『名探偵コナン』の原作者・青山剛昌さんが追悼しました。投稿した文書には「毛利蘭役・山崎和佳奈さんご逝去のお知らせ」と題し「このたび、『名探偵コナン』にて1996年のテレビシリーズ放送開始以来、約30年にわたり毛利蘭役を演じてくださいました声優・山崎和佳奈さんのご逝