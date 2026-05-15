3、4月度の「スカパー！サヨナラ賞」が15日に発表され、パ・リーグはロッテの藤原恭大外野手（26）が初受賞した。藤原は4月3日のソフトバンク戦（ZOZOマリン）で9回2死二、三塁から右越えにプロ初のサヨナラ打となる2点二塁打を放った。藤原は球団を通じ「この度は3、4月度月間スカパー！サヨナラ賞に選出していただきありがとうございます。プロ入り後初めて打ったサヨナラヒットで印象深いですし、チームが勝てたことが嬉