【ワシントン＝阿部真司、北京＝東慶一郎】米国のトランプ大統領は１４日放送の米ＦＯＸニュースのインタビューで、北京で行われた米中首脳会談について、中国の習近平（シージンピン）国家主席がイランに対して「軍装備品を供与しない」と語ったと明らかにした。一方で、中国外務省は１５日、会談で「新たな合意に達した」との声明を発表したが、詳細は明らかにしていない。トランプ氏は、中国がイランへの軍事支援を行わない