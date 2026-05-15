アニメ「名探偵コナン」で毛利蘭を演じる声優の山崎和佳奈さんが4月18日に亡くなった。アニメの公式サイトでも「毛利蘭役・山崎和佳奈さんご逝去のお知らせ」として報告された。公式サイトでは「このたび、『名探偵コナン』にて1996年のテレビシリーズ放送開始以来、約30年にわたり毛利蘭役を演じてくださいました声優・山崎和佳奈さんのご逝去の報に接し、謹んで哀悼の意を表します」と発表。「『名探偵コナン』製作スタッフ一同