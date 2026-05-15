温泉旅行の“あるある”を描いたイラストが話題を集め、SNSで反響を呼んでいる。【映像】「スリッパがない!!」話題のさまざまな温泉あるある投稿したのは、ほし（旅イラスト＆水中写真）さん（@hoiruka_oekaki）。「温泉に行かれた方に送ります」とコメントし、温泉旅行をテーマにした水色のインコが主人公のさまざまな“温泉あるある”のイラストをXに投稿した。大浴場のシーンでは、靴箱にスリッパを入れる際に間違えないた