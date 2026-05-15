「ドジャース−ジャイアンツ」（１４日、ロサンゼルス）ドジャースがまさかのミスで同点に追いつかれた。テオスカー・ヘルナンデス外野手が打球処理を誤り、ランニングホームランにしてしまった。場面は２点リードの五回２死一塁。イ・ジョンフが左翼線へ放った打球に対し、テオスカーは左翼ファウルグラウンドのスタンドに飛び込むと判断し、追うのを途中でやめた。だがボールはフェンスに跳ね返り、左翼フェンス前を転々。