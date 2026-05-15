お笑いトリオ、パンサーの向井慧が15日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。カルビーのポテトチップスの白黒包装フェイク画像にコメントした。同社は12日、ポテトチップスのパッケージを一時的に白黒に変更すると発表した。中東情勢の緊迫化による一部原材料の調達不安定化と、商品の安定供給を最優先とする措置だ。パッケージの右上には「石油原料節約パッケージ」と書かれ、14商品を対象に25日の週から順次店