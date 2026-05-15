Image: Grateful Import この記事は2026年1月10日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。切れない包丁、ストレスですよね？とはいえ砥石で研ぐのは難易度が高いし、手軽なシャープナーは刃を傷めてしまうのが心配...。というわけで、誰でも手軽に扱えるローリング式の刃研ぎツール「刃之匠 研ぎ器」の出番。これさえあれば、