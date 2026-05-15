ドジャースの?暴れん坊?ダルトン・ラッシング捕手（２５）の行動がまた物議を醸している。１４日（日本時間１５日）の本拠地ジャイアンツ戦に「７番・捕手」で先発出場し、三振に倒れた直後のベンチでバットをへし折り、ファンがＳＮＳ上で賛否の声を上げた。２点をリードした４回一死二塁の場面で、ラッシングはカウント３―２から低めのボールゾーンに投じられたカーブを打ちにいったが、バットに当たらず空振り三振。追加点