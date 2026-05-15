WOM CLINIC GINZAは5月12日、「男性の美容施術の意識と需要」に関する調査結果を発表した。同調査は2月25日〜26日、美容施術に興味がある20〜50代の男性1,004人を対象に、インターネットで実施した。約9割の男性が美容施術に前向きな姿勢「美容施術」の検討状況を尋ねたところ、約半数が「実際に受けたことがある」(33.0%)、「受けることを決めており、予約／クリニック選びをしている」(14.5%)と回答した。しかし、40%は「受けて