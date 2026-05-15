大浴場がついているビジネスホテルが増えてきた。ビジネスホテルには「部屋が狭い」「寝るだけ」といったイメージを持つかもしれないが、近年は快適性に力を入れているホテルも多く、時にはサウナや水風呂、足湯なども備えていて、その居心地は侮れない。土地柄、インバウンド客も多く利用するというドーミーインPREMIUM銀座これは一体なぜなのか。大浴場付きビジネスホテルの第一人者であるドーミーインに、その背景を聞いてみた