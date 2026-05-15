Photo: 佐々倉男子 「あ、今の撮りたかった…」という後悔を、圧倒的に減らしてくれたのがTELESIN（テレシン）「ネックレスマウント」（税込4,369円）です。子どもが小さいうちは、できるだけ多くの思い出を記録しておきたい。そう考えている筆者にとって、この道具はまさに神アイテムでした。2年前に買って以来、子どもとの外遊びや旅行には必ず持っていき、さらには仕事でも活用したりと、