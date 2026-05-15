大相撲夏場所６日目（１５日、東京・両国国技館）、カド番の大関安青錦（２２＝安治川）が全休することが決まった。大関在位３場所にして、７月の名古屋場所で関脇に転落する。安青錦は場所前の稽古で左足首を負傷して初日から休場していた。この日、師匠の安治川親方（元関脇安美錦）が「休場を決めた。無理はさせられないから。安青錦らしい相撲が取れるように私が判断した」と説明。全休を伝えると、安青錦は「わかりました