モノトーンコーデが多いミドル世代は、差し色にバッグを取り入れてみて。今回は【ZARA（ザラ）】から、一点投入するだけで爽やかに華やぎ、おしゃれな雰囲気をまとえるカラーのバッグをご紹介します。いつもはあまりカラーアイテムを身にまとわない人も、バッグでなら気軽にトライできそうです。 ディテールにこだわったデザインが魅力 【ZARA】「LTHR MN BG 16」＜ブルー＞ \17,99