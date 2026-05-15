同居する姑の困った“クセ”に悩まされていた、筆者の知人。ある日思いついた対策で、驚くべき変化が現れたそうです。 姑の困ったクセ 私は30代の主婦で、夫の両親と同居しています。幸いにも姑はいい人で、今まで大きく困ったことはありませんでした。 しかし、そんな姑にもひとつだけ悩ましい“クセ”が。それは、「疲れると愚痴っぽくなる」ことです。 特に、夜になるとその傾向が強まります。姑は話すことでストレス