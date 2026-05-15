リーグHジークスター東京がホーム最終戦ハンドボール・リーグHのジークスター東京は14日、東京・墨田区総合体育館（ひがしんアリーナ）でトヨタ自動車東日本レガロッソ宮城と対戦。32-27とホーム最終戦で勝利を収めた。この日チーム最多の6得点を挙げた副キャプテンのCB小山哲也は、普段とは異なるポジションでの出場。手応えは「抜群にある」と笑顔を見せた。LW2人の調子が上がらない中、佐藤智仁監督は小山を起用。「器用な