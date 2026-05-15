再生医療の最前線で活動している会社「セルソース株式会社」が、睡眠美容ブランドの【PAJUU（パジュー）】をローンチ。脳波検証に基づいた新たな切り口“スリープコンディショニングウェア”とは？ リカバリーウェアとはなにが違うの？ 洒落てる理由は？ うまく眠れないなどの悩みを抱えていて快眠メカニズムを知りたい人、そして新しい寝具を探し中というみなさん、必見です！ よく眠るために必要