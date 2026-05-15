米大リーグでドジャースの大谷翔平選手が投手として出場、7回を無失点に抑え3勝目をあげたが、2026年5月15日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）に出演した長嶋一茂さんは「ピッチャーとしてサイ・ヤングをとりたいという気迫を感じた」と評価した。大谷選手は3勝した時点で防御率が0.82と両リーグを通じてトップ。一方の打撃成績は53打席ぶりのホームランで打率2割4分、ホームラン7本、打点17となっている。この