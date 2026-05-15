女優・井上和香が12日、自身のインスタグラムを更新。ひと仕事終えた誕生日前夜のひとり時間の様子を投稿した。 【写真】すっぴん？ グラスに顔を近づける2児ママの無防備すぎる姿 井上は「いろいろ終えてベビーモニターを見ながら1人焼酎」と記し、アップしたのはモニターを前に置きながらグラスを傾けるショット。井上は2012年に映画監督・飯塚健氏と結婚し、15年に女児の、24年に第2子となる男児の出産