あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、青森産の生サーモンを使った寿司3種類を5月15日から110円〜（以下、税込み）で販売します。【写真】ヤバイ！サーモン好きにはたまらない！漬け＆炙りもおいしそう！シャリより大きい本鮪中とろも！同サーモンは、一度も冷凍せず、店内で切りつけ。国産だからこその鮮度、生ならではのもっちりとした食感やうまみが楽しめるのが特徴で、「青