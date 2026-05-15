「Delta」 MUSINは、TWISTURAより、「ダイナミックな雰囲気と細部のディテールの再現性を追求した」というゲーミング有線イヤフォン「Delta」を5月22日に発売する。3.5mmモデル、USB-Cモデルを用意し、いずれも価格はオープン。市場想定価格は3.5mmモデルが4,950円前後、USB-Cモデルが5,445円前後。予約は15日11時よりスタートしている。 「一辺倒な強調するチューニングは行なわず、ダイナ