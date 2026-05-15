◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月１５日、栗東トレセン今春開業した栗東・橋田宜長厩舎が送り出すアイサンサン（牝４歳、父キズナ）は７枠１５番に決定した。前走の愛知杯は逃げ切っており、展開のカギを握る存在。橋田調教師は「大外枠でいい競馬をしていますからね。自然なスピードが速いかなと思っています。前回も、ハナにこだわったわけではありません。戦略は幸さ