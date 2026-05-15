お笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史が１５日、自身のＳＮＳを更新。「おニャン子クラブ」元メンバーとのツーショットが話題になっている。インスタグラムに「ニッポン放送でバッタリ写真とってもらった〜うれし青春」と、お笑いトリオ「ネプチューン」名倉潤の妻でタレントの渡辺満里奈とのツーショットを公開。渡辺も同日に自身のインスタグラムで「ニッポン放送入口で岡村くんにバッタリ会った！時間帯違うから