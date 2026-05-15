俳優の草笛光子（92）が15日、自身のSNSを更新。同日老衰により、4月29日に102歳で死去したことが伝えられた、小説家の佐藤愛子さんに追悼の言葉を贈った。【写真】在りし日の姿とともに…佐藤さんとの思い出の写真を公開した草笛光子草笛は佐藤さんとの2ショット写真を公開しながら「本当にさみしいです。」と胸中をつづった。佐藤さんが2016年に刊行した『九十歳。何がめでたい』の映画化にあたり、主演として佐藤さんの役を