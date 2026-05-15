アニメ「名探偵コナン」の公式Xは15日、毛利蘭役を務めていた声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんが死去したと発表した。61歳だった。訃報を受け、コナンでの共演者や、声優仲間から追悼が相次いだ。工藤新一役の声優・山口勝平はXを通じ「訃報を聞いた時嘘、でしょ？って言葉しか出てこなかった。自分の中にポッカリ穴が空いたみたいで、心拍音だけ頭の中に鳴り響いてて。和佳奈ちゃんの訃報があまりにショック過ぎま