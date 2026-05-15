ミスFLASH2024グランプリのグラビアアイドル宮川みやび（27）が15日、インスタグラムを更新。「ゼロイチファミリア」所属を発表した。宮川は「【ご報告】⁡この度、宮川みやびは『ゼロイチファミリア』に所属させていただく事になりました。昔からたくさん見ていた憧れの事務所に所属できる事、本当に嬉しく思います」と報告した。続けて「いつも応援してくれている皆さんのおかげで、こうして新しいスタートを切ることができ